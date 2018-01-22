Каракас счел незаконными новые санкции ЕС против представителей руководства Венесуэлы

ТАСС, 22 января. Новые санкции Евросоюза против семи представителей венесуэльского руководства были приняты "в одностороннем и незаконном порядке". Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении министерства иностранных дел Боливарианской Республики.

"ЕС вновь неопровержимым образом продемонстрировал, что в значительной степени подчиняется… расистскому правительству [президента США] Дональда Трампа, - отмечается в документе. - Эти решения указывают на ошибочную и нацеленную на вмешательство во внутренние дела политику [ЕС]". Каракас потребовал от Евросоюза уважать его суверенитет и "немедленно прекратить враждебную политику".

В черный список ЕС были включены глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль, директор Национальной службы разведки Густаво Лопес, председатель Национального избирательного совета Тибисай Лусена, глава правительства столичного округа Антонио Бенавидес Торрес (бывший командующий Национальной гвардии), председатель Верховного суда Майкель Морено, генпрокурор Тарек Уильям Сааб и депутат Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо. Санкции предполагают ограничения на въезд в страны сообщества и заморозку банковских активов.

В ноябре 2017 года главы МИД ЕС согласовали введение эмбарго на поставки в Венесуэлу оружия, а также техники и оборудования, которое может использоваться для "внутренних репрессий". Кроме того, было принято решение о создании черного списка для Венесуэлы, фигурантам которого будет закрыт въезд в ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза.