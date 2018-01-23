Конгресс США профинансировал работу федерального правительства до 8 февраля

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в понедельник на заседании приняла резолюцию о временном финансировании до 8 февраля федерального правительства, которое на протяжении уже трех дней впервые с 2013 года было вынуждено прекратить работу из-за отсутствия средств.

За документ проголосовали 266 конгрессменов, 150 выступили против. Ранее эту же резолюцию поддержала и верхняя палата Конгресса - Сенат (81 голос "за", 18 - "против"). Теперь она будет направлена на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Утром лидерам республиканцев и демократов в Сенате - Митчу Макконнеллу и Чарльзу Шумеру - удалось достичь договоренности, благодаря которой резолюция была принята. Изначально оппозиция требовала включить в нее меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними, но их оппоненты были настроены против. Это повлекло за собой отказ сенаторов от Демократической партии поддержать документ при голосовании в ночь с пятницы на субботу, когда истекал срок действия предыдущей резолюции.

В результате федеральные ведомства и службы с наступлением субботы были вынуждены либо полностью прекратить, либо ограничить свою работу. Многим сотрудникам в понедельник пришлось уйти в неоплачиваемый отпуск.

Переговоры в Конгрессе продолжались все выходные и завершились консенсусом - демократы голосуют за резолюцию, но сразу после этого начинаются переговоры по миграционной реформе. Если они ни к чему не приведут, после 8 февраля верхняя палата рассмотрит законопроект о защите детей нелегалов, ранее подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и демократом Диком Дурбиным, хотя официально инициатива в Сенат еще не внесена.

Полноценный бюджет на 2018 финансовый год пока не принят. Одной из причин стало отсутствие договоренности по мигрантам.

В истории США с 1977 по 2013 год финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом как минимум 17 раз. В таких случаях правительство США было вынуждено приостанавливать нормальную работу, многие категории госслужащих, включая некоторых сотрудников спецслужб и аппарата Белого дома, отправлялись в отпуска без сохранения содержания. Тем не менее, в соответствии с законодательством США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности, за внешнеполитическую деятельность, в такого рода ситуациях продолжают работу.