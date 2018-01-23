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Евродепутат считает, что война санкций с Россией нанесла основной удар по малым странам ЕС

Международная панорама
23 января, 22:31 дата обновления: 23 января, 22:32 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

Яромир Кохличек считает, что рост экспорта США в РФ говорит о том, в чьих интересах были введены запретительные меры

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БРЮССЕЛЬ, 23 января. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Война санкций и контрсанкций Евросоюза и России нанесла наиболее тяжелый удар по малым странам ЕС. Об этом заявил на конференции в Европарламенте "Европейский союз и регионы России" один из ее организаторов, депутат Европарламента от Чехии Яромир Кохличек.

"Последствия запретительных мер сказались в первую очередь на небольших странах. Традиционных рынков в России лишились, в частности, Италия, Бельгия, Чехия и Польша", - отметил он.

"При этом экспорт США в Россию [за годы санкций] даже вырос, поэтому можно сделать вывод, в чьих интересах были введены запретительные меры", - подчеркнул он.

"Необходимо подталкивать наши власти, парламенты и правительства к отмене санкций, которые подрывают наши экономики и наносят вряд нашим гражданам", - сказал Кохличек.

Последствия для России

"Экономические последствия европейских санкций для экономики РФ оказались скорее позитивными", - подчеркнул Кохличек. Евродепутат отметил, что одним из результатов введения санкций "стал выход России на первые позиции в мире по экспорту зерна".

"Бельгийские производители теряют в результате аграрных ограничений до $1,5 млрд ежегодно", - отметил, в свою очередь, бельгийский депутат Филипп Девинтер.

"Санкции служат для стратегических геополитических игр, и их цель - ослабление как ЕС, так и Европы", - подчеркнул он.

В рамках этой конференции в Брюсселе состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Крыма, а также IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

В ходе форума были озвучены цифры, что за годы санкций экономика ЕС потеряла от $60 млрд до $100 млрд. 

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