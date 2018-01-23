Трамп заявил, что его не тревожат показания главы минюста США спецпрокурору по "делу РФ"

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его "совершенно не тревожит" то, что министр юстиции Джефф Сешнс ответил на вопросы сотрудников спецпрокурора Роберта Мюллера в связи с расследованием о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.

"Нет, меня это совершенно не тревожит", - сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос репортеров после церемонии подписания президентом указа о введении таможенных пошлин в отношении ввозимых в страну солнечных панелей и стиральных машин.

На уточняющий вопрос, не интересовался ли Трамп у Сешнса, какие ему задавали вопросы, глава администрации ответил: "Нет". "Но меня это совершенно не тревожит", - вновь повторил он.

Сешнс, который одновременно является генеральным прокурором США, стал первым действующим членом кабинета Трампа, который был опрошен следователями из команды спецпрокурора Мюллера. По данным газеты The New York Times, произошло это на прошлой неделе. Сешнс пришел на встречу вместе с юристом Чаком Купером. Как пишет издание, следователи, в частности, хотели получить от министра информацию, не пытался ли Трамп воспрепятствовать расследованию, проводимому ФБР в связи утверждениями о том, что Москва вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

Аналогичные разбирательства также ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Бывший директор ФБР Мюллер был назначен спецпрокурором в мае 2017 года. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.