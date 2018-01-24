Белый дом: глава ФБР пользуется абсолютным доверием Трампа

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп "на 100% доверяет" директору Федерального бюро расследований Кристоферу Рею. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент на 100% доверяет директору Рею. И считает, что если и должны быть внесены какие-либо изменения [в работу бюро], то именно директор должен принять соответствующее решение и провести [реформы]", - отметила она.

Сандерс просили прокомментировать опубликованную рядом СМИ информацию о разговоре Рея и министра юстиции Джеффа Сешнса. После требования руководителя минюста уволить заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба Рей угрожал уйти в отставку.

Трамп отправил предшественника Рея Джеймса Коми в отставку в мае прошлого года, указав, что был не удовлетворен его работой. Противники Трампа неоднократно заявляли, что, уволив Коми, президент вмешался в расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США и тем самым нарушил закон.

Глава Белого дома рассматривал на пост директора ФБР кандидатуру Маккейба, который примерно четыре месяца исполнял обязанности руководителя этой структуры в прошлом году. Однако Трамп в итоге выбрал Рея.