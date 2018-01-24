Глава МИД Венгрии: России и Западу необходимо продолжать диалог

ТРОМСЁ /Норвегия/, 24 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Постоянно идущий диалог между Россией и странами Запада поможет разрешить накопившиеся противоречия между сторонами, в том числе и в Арктике. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в международной конференции "Арктические рубежи" в норвежском заполярном городе Тромсё.

"Мы должны вести диалог. На примере крупных проблем глобального характера прекрасно видно, что с помощью диалога преодолевать вызовы и противоречия проще. Я всегда призываю своих коллег помнить о примере Ирана, когда США, Россия и ЕС сели вместе по одну сторону стола переговоров и смогли решить одну из самых сложных глобальных проблем последнего времени. Надеюсь, что диалог будет способствовать и разрешению проблем в Арктике, а также снятию вопросов, вызывающих озабоченность у тех или иных стран", - сказал министр.

По словам Сийярто, интересам Венгрии соответствует "постоянно идущий прагматичный диалог между Востоком и Западом, крупнейшими игроками глобальной экономики и политики".

В понедельник, выступая перед участниками конференции, член Европарламента и экс-глава МИД Эстонии Урмас Паэт обвинил Россию в попытке милитаризации Арктики. Взявший после этого слово директор второго европейского департамента МИД РФ Игорь Неверов напомнил аудитории, что действия России в Арктике "совершенно прозрачны и отвечают всем нормам международного права и обязательствам РФ", а вызовов военного характера в регионе нет.

Конференция "Арктические рубежи" проводится в норвежском Заполярье с 2007 года. В этом году в ней участвуют 3,5 тыс. политиков, бизнесменов и ученых из 35 стран. Делегаты обсуждают наиболее актуальные вопросы международного сотрудничества в освоении ресурсного потенциала Арктики и сохранения ее уникальных экосистем. "Объединяя Арктику" - тема, выбранная для конференции 2018 года.