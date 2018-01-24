Гутерриш предпочел форуму в Давосе поездку на саммит Африканского союза

ООН, 24 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не принимает участие в экономическом форуме в Давосе, но поедет на саммит Африканского союза в Аддис-Абебе, который начался 22 января. Об этом заявил в среду журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Комментируя решение Гутерриша отказаться от участия в давосском форуме, он высказал мнение, что там бывает "тяжело вести дела". "Нас часто критикуют за то, что мы едем в Давос, критикуют за то, что не едем в Давос", - сказал Дюжаррик.

"В Давосе порой тяжело вести дела. Нам важно быть там, и поэтому ООН представлена там (в форуме участвует первый заместитель генсека Амина Мохаммед - прим. ТАСС). Для нас это возможность для взаимодействия с частным сектором", - отметил он.

Как напомнил Дюжаррик, административный глава ООН объявил о планах участия в саммите Африканского союза на пресс-конференции в Нью-Йорке 16 января. По его словам, Гутерриш отправится в Аддис-Абебу 25 января.

"Партнерские отношения, взаимное уважение и сотрудничество между ООН и Африканским союзом крайне важно для генерального секретаря. Он проведет там (на саммите) около 2,5 дней, проведет ряд двусторонних встреч. В воскресенье он выступит на пленарной сессии Африканского союза, а в субботу проведет встречу с председателем АС [Факи Мухаматом]", - сообщил представитель генсека.

Отвечая на вопрос о том, не упускает ли Гутерриш шанс переговорить с мировыми лидерами, пропуская Давос, Дюжаррик подчеркнул, что у него есть возможность встретиться с ними в другое время года. В частности, напомнил он, генсек провел "более сотни двусторонних встреч" на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре прошлого года.