Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сирийская оппозиция скоро объявит решение по конгрессу в Сочи

Международная панорама
24 января, 23:20 дата обновления: 24 января, 23:38 UTC+3

Глава делегации Сирийского комитета по переговорам пояснил, что у них "нет ясной информации по Конгрессу"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 24 января. /ТАСС/. Оппозиционный Сирийский комитет по переговорам (СКП) пока не принял окончательного решения по участию в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, но намерен сделать это в ближайшее время. Об этом заявил в среду глава делегации СКП Наср аль-Харири.

"Мы собираемся скоро объявить о своем решении, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Пока финального решения нет".

"У нас нет ясной информации по Конгрессу", - пояснил он позицию СКП.

Наср аль-Харири также заявил, что СКП намерен на встрече в Вене сосредоточиться на вопросах конституции и выборов.

"Комитет готов обсуждать детали резолюции, чтобы обсуждать конституционной процесс и выборы, - сказал он. - Гуманитарные вопросы также среди наших приоритетов. Это доставка гуманитарной помощи, вопрос заключенных".

По словам аль-Харири, "международное сообщество и страны-гаранты перемирия в Сирии [РФ, Иран и Турция] должны призвать режим уважать договоренности по зонам деэскалации". "Мы надеемся на выполнение женевского коммюнике и резолюции с целью осуществления политического перехода, создания переходного управляющего органа, конституции и проведения выборов под эгидой ООН", - добавил глава делегации.

Специальная встреча в рамках межсирийских переговоров пройдет в Вене 25-26 января. Выполнение резолюции 2254 было главной темой дискуссий на протяжении всех восьми раундов в 2016-2017 годах, однако добиться продвижения по этим вопросам так и не удалось. Встреча в Вене пройдет в преддверии Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который состоится 29-30 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
3
Вертолет Минобороны вылетел на поиски пропавшего в Приморье судна
4
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
5
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
6
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
7
Дворкович встретился в Давосе с руководством Google
Темы дня
Новости партнеров
Реклама