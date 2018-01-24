Сирийская оппозиция скоро объявит решение по конгрессу в Сочи

ВЕНА, 24 января. /ТАСС/. Оппозиционный Сирийский комитет по переговорам (СКП) пока не принял окончательного решения по участию в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, но намерен сделать это в ближайшее время. Об этом заявил в среду глава делегации СКП Наср аль-Харири.

"Мы собираемся скоро объявить о своем решении, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Пока финального решения нет".

"У нас нет ясной информации по Конгрессу", - пояснил он позицию СКП. Наср аль-Харири также заявил, что СКП намерен на встрече в Вене сосредоточиться на вопросах конституции и выборов.

"Комитет готов обсуждать детали резолюции, чтобы обсуждать конституционной процесс и выборы, - сказал он. - Гуманитарные вопросы также среди наших приоритетов. Это доставка гуманитарной помощи, вопрос заключенных".

По словам аль-Харири, "международное сообщество и страны-гаранты перемирия в Сирии [РФ, Иран и Турция] должны призвать режим уважать договоренности по зонам деэскалации". "Мы надеемся на выполнение женевского коммюнике и резолюции с целью осуществления политического перехода, создания переходного управляющего органа, конституции и проведения выборов под эгидой ООН", - добавил глава делегации.

Специальная встреча в рамках межсирийских переговоров пройдет в Вене 25-26 января. Выполнение резолюции 2254 было главной темой дискуссий на протяжении всех восьми раундов в 2016-2017 годах, однако добиться продвижения по этим вопросам так и не удалось. Встреча в Вене пройдет в преддверии Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который состоится 29-30 января.