Тереза Мэй расскажет в Давосе о том, как террористы используют Telegram

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена упомянуть с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе Telegram в качестве негативного примера того, как интернет-приложения могут стать удобным инструментом в руках террористов и преступников. Выдержки ее речи были направлены в ТАСС пресс-службой канцелярии премьер-министра страны.

Говоря про необходимость интернет-гигантов быть более активными в деле автоматического удаления контента экстремистского содержания, она отметит: "Нам требуются межотраслевые действия, потому что платформы меньшего размера могут быстрее стать прибежищем для преступников и террористов". "Мы видели, что произошло с Telegram. Нам требуется, чтобы меньшие платформы, подобные этой, активнее сотрудничали. Никто не хочет, чтобы ее знали в качестве "платформы террористов" или оптимального варианта для педофилов", - приводятся слова Мэй.

В конце октября 2017 года создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что лишь за тот месяц мессенджер заблокировал более 8,5 тыс. каналов, связанных с терроризмом. Он отметил при этом, что в Telegram "запрещена пропаганда насилия в любой форме".

Тем временем Мэй в развитие темы об ответственности крупных игроков рынка, таких как Google, Facebook, Twitter намерена сказать: "Технологическим компаниям нужно сделать больше, активнее исполнять свои обязанности в деле борьбы с наносящей вред нелегальной активностью онлайн. Эти компании не могут просто оставаться в стороне, пока их платформы используются для того, чтобы способствовать насилию над детьми, современному рабству, распространению информации террористического или экстремистского содержания".

По мнению британского премьера, свою лепту в процесс борьбы за чистоту интернета должны внести инвесторы, которые могут быть более разборчивыми при выборе проектов. "Инвесторы могут играть ключевую роль, задумываясь над социальной значимостью компаний, в которые они вкладывают средства. Они могут использовать свое влияние и гарантировать, что к этим вопросам подходят серьезно", - говорится в тексте речи Мэй.