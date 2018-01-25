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Партия Лулы да Силвы выдвинет его кандидатом в президенты Бразилии вопреки приговору

Международная панорама
25 января, 2:30 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 25, января. /ТАСС

Там также назвали обвинительный приговор в отношении экс-президента Бразилии "юридическим фарсом"

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /ТАСС/. Бразильская левая Партия трудящихся (ПТ), одним из основателей которой является экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, заявила, что вновь выдвинет его кандидатом на высший государственный пост, несмотря на обвинительный приговор по делу о коррупции. Соответствующее заявление распространила в среду председатель политической силы Глейзи Хоффман.

"Если они думают, что история закончится сегодняшним приговором, они сильно ошибаются, потому что мы не отступим перед лицом несправедливости", - отметила Хоффман. Она также назвала обвинительный приговор в отношении Лулы да Силвы "юридическим фарсом".

"Мы не допустим, чтобы демократия и воля большинства снова были лишены уважения. Мы будем бороться во всех инстанциях, в суде и особенно на улицах. Мы выдвинем кандидатуру Лулы [да Силвы] на партийном съезде и зарегистрируем ее 15 августа, в строгом соответствии с избирательным правом", - заявила председатель Партии трудящихся.

Ранее в среду Федеральный региональный суд четвертого округа (TRF-4) подтвердил во второй инстанции обвинительный приговор по делу экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, увеличив назначенный политику срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца.

Согласно национальному законодательству, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Стоит отметить, что президентом, который подписал соответствующий законопроект в 2010 году, был именно Лула да Силва.

Бывший бразильский лидер, несмотря на многочисленные обвинения в коррупции, остается фаворитом президентских выборов, которые состоятся в Бразилии в октябре этого года. Согласно обнародованным в октябре прошлого года результатам опроса социологического центра Datafolha, не менее 35% бразильцев готовы поддержать Лулу да Силву в первом туре голосования.

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Персоны
Лула да Силва, Луис Инасиу
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