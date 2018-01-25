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Осужденный экс-президент Бразилии привел пример Манделы и заявил, что не боится тюрьмы

Международная панорама
25 января, 2:50 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 25, января. /ТАСС

Луис Инасиу Лула да Силва также выразил уверенность, что его идеи вошли в сознание бразильского общества

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что не испытывает страха перед перспективой оказаться в тюремном заключении. Соответствующее заявление политик сделал в среду на митинге своих сторонников в городе Сан-Паулу.

"[Нельсон] Мандела был заключен в тюрьму, а потом вернулся и стал президентом ЮАР", - цитирует политика интернет-портал UOL. "Я не боюсь того, чем они думают меня напугать. Они не могут арестовать мечту о свободе, не могут арестовать идеи, не могут арестовать надежду. Они могут арестовать Лулу, но его идеи вошли в сознание бразильского общества", - сказал бывший глава государства.

Ранее в среду Федеральный региональный суд четвертого округа (TRF-4) подтвердил во второй инстанции обвинительный приговор по делу экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, увеличив назначенный политику срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца.

Согласно национальному законодательству, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Стоит отметить, что президентом, который подписал соответствующий законопроект в 2010 году, был именно Лула да Силва.

Бывший бразильский лидер, несмотря на многочисленные обвинения в коррупции, остается фаворитом президентских выборов, которые состоятся в Бразилии в октябре этого года. Согласно обнародованным в октябре прошлого года результатам опроса социологического центра Datafolha, не менее 35% бразильцев готовы поддержать Лулу да Силву в первом туре голосования.

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Персоны
Мандела, Нельсон Лула да Силва, Луис Инасиу
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