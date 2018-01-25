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Трамп объяснил, что приехал в Давос с посланием мира и процветания

Международная панорама
25 января, 22:07 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 25, января. /ТАСС

После своего выступления президент США последовал на прием, где его уже ожидали представители мировой деловой элиты

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ДАВОС, 25 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, ставший первым американским лидером, посетившим Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе впервые за 18 лет, коротко объяснил прессе суть своего послания, передает корреспондент ТАСС с площадки форума. После короткого выступления перед журналистами Трамп проследовал на прием, где его уже ожидали представители мировой деловой элиты.

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"Наше настоящее послание заключается в том, что мы хотим великого процветания и настоящего мира. Если все будет развиваться хорошо, многие люди смогут вернуться в США. Мы видим, что инвестиции огромны. Сегодня был замечательный, успешный день", - сказал Трамп журналистам.

Трамп появился на площадке форума примерно в 15:00 по местному времени (17:00 мск). Его выступление на форуме состоится в последний день работы ВЭФ 26 января, когда Трамп выступит с посланием и примет участие в сессии "Глобальное влияние политики. Америка прежде всего".

Сразу после приезда президент отправился в специальный зал под названием President's Meetings, где около четырех часов проводил встречи. Позже Трампа ждал прием, на который, как сообщил корреспондент ТАСС, также прибыли главы таких компаний, как Qualcomm, Basf, Engie, HSBC, Villeroy&Bosch, ManPower. Кроме того, среди гостей приема были президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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Экономический форум в Давосе - 2018
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Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Порошенко, Петр Алексеевич
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