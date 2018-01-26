В Чехии начинается второй тур президентских выборов

ПРАГА, 26 января. /ТАСС/. Второй решающий тур президентских выборов начинается в Чехии. Избирателям в пятницу и субботу предстоит голосовать за одного из двух кандидатов на высший государственный пост - нынешнего президента Милоша Земана или экс-главу национальной Академии наук Иржи Драгоша. Чешское статистическое управление объявит итоги голосования к концу второго дня выборов.

Президентские выборы, которые согласно чешской конституции проводятся в два дня, стали вторыми в истории республики прямыми и всеобщими выборами главы государства. Впервые в таком формате они проводились в 2013 году. До этого президент избирался парламентом. В голосовании могут принять участие почти 8,5 млн избирателей страны, население которой составляет 10,6 млн граждан.

В пятницу избирательные участки будут работать с 14:00 до 22:00 по среднеевропейскому времени (с 16:00 до 00:00 мск). В субботу проголосовать можно будет с 08:00 до 14:00 (с 10:00 до 16:00 мск).

Итоги первого тура выборов

Первый тур президентских выборов состоялся 12 и 13 января. За кресло президента боролись девять кандидатов, включая добивающегося переизбрания Милоша Земана. Никто из них не смог набрать свыше 50% голосов избирателей. Именно такая поддержка, согласно национальному законодательству, обеспечила бы победителю высший государственный пост уже по итогам первого тура голосования.

Милош Земан в первом туре набрал 38,56% голосов. Иржи Драгош получил поддержку 26,60% избирателей. В голосовании приняли участие 61,92% избирателей.

Поддержка электората

Действующий президент в основном опирается на поддержку граждан с образованием не выше среднего, рабочих, пенсионеров, жителей небольших городов, сел и деревень. Среди его сторонников и те, кто выступает против участия Чехии в инициированной Еврокомиссией программе распределения квот на прием беженцев, а также те, кто опасается распространения ислама в Евросоюзе.

Переизбрание Милоша Земана поддержали премьер-министр республики, лидер победившего на прошедших в октябре 2017 года парламентских выборах в Чехии политического движения АНО (Акция недовольных граждан) Андрей Бабиш, а также его предшественник на посту президента Вацлав Клаус.

Профессора физической химии Иржи Драгоша, согласно социологам, поддерживают в первую очередь избиратели с высшим образованием, сторонники праволиберальных политических партий и значительная часть чешского бизнес-сообщества. Он пользуется наибольшей популярностью у жителей Праги.

Социологические прогнозы

Опросы населения свидетельствуют о примерно равной поддержке избирателями Милоша Земана и Иржи Драгоша. Социологические агентства MEDIAN и KANTAR TNS прогнозируют, что во втором туре выборов намерены принять участие 62,5% электората. Действующему главе государства могут отдать свои голоса 45,5%, а бывшему руководителю национальной Академии наук - 43%.

Функции президента

Чехия - парламентская республика, в которой президент представляет государство на международной арене и является верховным главнокомандующим. Исполнительная власть сосредоточена в руках правительства. К важным компетенциям президента относятся назначение премьера и судей Конституционного суда. Без его согласия кабинет министров не может назначать послов и руководителей дипломатических миссий республики при международных организациях.

В 2013 году, когда в Чехии проводились предыдущие президентские выборы, потребовалось два тура для выявления победителя. Милош Земан в первом туре тогда набрал 24,2% голосов, а во втором туре получил 54,8% голосов тех, кто пришел на избирательные участки.