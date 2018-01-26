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Глава Пентагона: военная операция Турции в Африне может отвлечь от борьбы с ИГ

Международная панорама
26 января, 2:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, января. /ТАСС

По словам Джеймса Мэттиса, Вашингтон ясно довел свою позицию до Анкары о том, что операция должна быть ограничена по времени и своим масштабам

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ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. США опасаются, что проводимая Турцией военная операция в районе Африн отвлечет от борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в четверг журналистам на пути из Вьетнама, где он находился с рабочим визитом, на Гавайи.

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"Мы обеспокоены тем, что это [операция в Африне] отвлечет сейчас от уничтожения боевиков ИГ, - отметил министр обороны. - С ИГ до сих пор не покончено. Мы обсуждаем данный вопрос с Турцией на военном уровне, на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, на президентском уровне".

По словам Мэттиса, Вашингтон ясно довел свою позицию до Анкары: "операция должна быть ограничена по времени и своим масштабам", и следует избегать жертв среди гражданского населения. "Там [в Африне] много мирных граждан", - заметил министр. "Несмотря на все это, мы пытаемся в настоящее время сосредоточиться на ожесточенных боях в долине реки Евфрат", - добавил он. Высказывания Мэттиса распространила пресс-служба Пентагона.

США уже несколько раз заявляли, что понимают обеспокоенность Турции по поводу террористической угрозы со стороны курдов, но призывают ее проявлять сдержанность. В среду президент Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудили данный вопрос по телефону.

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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Мэттис, Джеймс
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