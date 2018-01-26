Посол США в РФ заявил о необходимости улучшения двусторонних отношений

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Москва и Вашингтон не просто могут, а должны улучшить двусторонние отношения. Об этом говорится в статье посла США в Москве Джона Хантсмана, опубликованной в пятницу на сайте издания The Moscow Times.

По его словам, сегодня отношения РФ и США находятся на низком уровне. "Оглядываясь на мои первые три месяца в качестве посла США в России и предвкушая перспективы на 2018 год, я по-прежнему убежден, что мы не только можем улучшить отношения между США и РФ, но и должны", - подчеркнул Хантсман, добавив, что сторонам предстоит еще много сделать,"засучив рука и ища конструктивный путь вперед".

"Для лучшего будущего россиян, американцев и всего мира, мы должны начать искать решения общих проблем, стоящих перед нами во всем мире, - отметил американский дипломат. - Как это сделать? Я думаю, все сводится к двум вещам: доверию и результатам".

Главные сферы сотрудничества

В своей статье Хантсман выразил мнение, что Сирия и КНДР являются теми сферами, в которых Москва и Вашингтон "могут и обязаны" сотрудничать. "Общий взгляд и общая угроза - это то, почему мы работаем вместе с Россией в Совбезе ООН, чтобы осудить действия КНДР, а также используем все способы оказания влияния, чтобы изменить поведение Пхеньяна", - указал глава американской дипмиссии, отметив, что и Москва, и Вашингтон находятся под угрозой из-за возможного запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Кроме того, дипломат дал высокую оценку сотрудничеству двух стран по разрешению сирийского кризиса. "Мы ищем возможности работать с Россией, где мы можем, а также ищем пути урегулирования разногласий, учитывая пробелы, которые неизбежно остаются, - обратил внимание Хантсман. - И работа, которую мы делаем в Сирии с нашими российскими коллегами, хороша".

"Мы скоординированы, мы общаемся. Бои (с террористами) практически прекратились, и это результат работы России, США и других (участников сирийского урегулирования)", - подчеркнул американский дипломат.