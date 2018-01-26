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Комиссия по стратегическому сотрудничеству Украины и США возобновит работу в марте

Международная панорама
26 января, 23:38 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 26, января. /ТАСС

Президент Украины отметил, что комиссия сформирует несколько групп, которые будут обсуждать проводимые Киевом реформы

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ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Украинско-американская Комиссия по стратегическому сотрудничеству возобновит работу в марте. Об этом сообщил в пятницу президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Мы договорились о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства. В марте состоится 10 лет с момента ее основания, но очень давно не было заседаний. В марте такое заседание состоится", - сказал он.

По словам Порошенко, возобновленная комиссия сформирует несколько групп, которые, представляя стороны, будут обсуждать проводимые Киевом реформы. "Нам это чрезвычайно нужно. Украина может приглашать экспертов для предоставления нам помощи, и мы чрезвычайно довольны этим сотрудничеством", - сказал президент.

В Киеве ранее рассчитывали на то, что Комиссия стратегического партнерства Украина-США возобновит работу в 2017 году. В частности, об этом заявлял посол Украины в США Валерий Чалый, который отмечал, что начинали подобные форматы еще в 1996 году президент Леонид Кучма и вице-президент США Альберт Гор.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Кучма, Леонид Данилович Порошенко, Петр Алексеевич
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