Комиссия по стратегическому сотрудничеству Украины и США возобновит работу в марте

ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Украинско-американская Комиссия по стратегическому сотрудничеству возобновит работу в марте. Об этом сообщил в пятницу президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Мы договорились о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства. В марте состоится 10 лет с момента ее основания, но очень давно не было заседаний. В марте такое заседание состоится", - сказал он.

По словам Порошенко, возобновленная комиссия сформирует несколько групп, которые, представляя стороны, будут обсуждать проводимые Киевом реформы. "Нам это чрезвычайно нужно. Украина может приглашать экспертов для предоставления нам помощи, и мы чрезвычайно довольны этим сотрудничеством", - сказал президент.

В Киеве ранее рассчитывали на то, что Комиссия стратегического партнерства Украина-США возобновит работу в 2017 году. В частности, об этом заявлял посол Украины в США Валерий Чалый, который отмечал, что начинали подобные форматы еще в 1996 году президент Леонид Кучма и вице-президент США Альберт Гор.