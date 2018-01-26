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Тиллерсон отправится в турне по Латинской Америке в начале февраля

Международная панорама
26 января, 23:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, января. /ТАСС

Госсекретарь США обсудит с партнерами ситуацию в Венесуэле

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ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в начале февраля отправится в турне по странам Латинской Америки, в рамках которого он посетит Мексику, Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку. Во время поездки основное внимание будет уделено безопасности государств полушария и ситуации в Венесуэле, сообщила в пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь будет взаимодействовать с партнерами в регионе в целях содействия спокойствию, процветанию, энергетической безопасности и демократии в [Западном] полушарии. На протяжении всей своей поездки Тиллерсон будет призывать уделять повышенное внимание кризису в Венесуэле", - сказала Науэрт.

Перед началом своего визита в регион Тиллерсон выступит в Университете штата Техас в Остине. Он расскажет о главных направлениях политики нынешней администрации в Западном полушарии. 1 февраля госсекретарь прибудет в Мехико, где у него запланирована, в частности, встреча с мексиканским президентом Энрике Пеньей Ньето, министром иностранных дел страны Луисом Видегараем Касо. Они обсудят двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

3 февраля Тиллерсон отправится в аргентинский Сан-Карлос-де-Барилоче. Там, в национальном парке Науэль-Уапи, он поднимет вопрос научного обмена и защиты окружающей среды. Затем глава американского внешнеполитического ведомства направится в Буэнос-Айрес, где его будет ожидать глава государства Маурисио Макри и руководитель МИД Аргентины Хорхе Фори. Главные пункты повестки их встречи - экономический рост и сотрудничество в сфере безопасности.

С 5 по 6 февраля госсекретарь США будет находиться в Лиме. У него запланирована встреча с президентом Педро Пабло Кучински и с его перуанской коллегой Кайетаной Альховин Гассани. Сразу после этого он посетит Боготу, там его примет колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос. В первую очередь они обсудят борьбу с производством кокаина, экономические проблемы и рост числа беженцев.

Завершится турне Тиллерсона на Ямайке, в Кингстоне, где его будут ожидать премьер-министр Эндрю Хоулнесс и глава МИД Камина Джонсон Смит. Главными темами встреч с ними станут региональная безопасность, энергетика и проведение экономических реформ.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Пенья Ньето, Энрике
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Перу Ямайка Мексика Колумбия Аргентина Венесуэла
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