Итоги президентских выборов в Чехии будут объявлены 27 января вечером

ПРАГА, 27 января. /ТАСС/. Жители Чехии в субботу узнают имя президента, который возглавит их страну в предстоящие пять лет. Голосование во второй день второго тура президентских выборов в республике начнется в 08:00 и завершится в 14:00 по среднеевропейскому времени (10:00 и 16:00 мск). Вечером будут объявлены их итоги.

За Пражский град борются добивающийся переизбрания его действующий хозяин Милош Земан и экс-глава национальной Академии наук, профессор физической химии Иржи Драгош. Они прошли во второй тур выборов из девяти кандидатов.

Милош Земан в первом туре выборов, который состоялся 12 и 13 января, набрал 38,56% голосов, Иржи Драгош - 26,6% избирателей. В голосовании приняли участие 61,92% из почти 8,4 миллионов избирателей республики. Во втором туре голосования прогнозируется немногим большая явка избирателей. Согласно опросам населения, она может составить 62,5%.

Первый день второго тура президентских выборов был отмечен значительной активностью чешских граждан. В Моравскосилезском крае на северо-востоке республики к избирательным урнам пришли около 50% из зарегистрированных избирателей. Некоторые избирательные участки, организованные в небольших населенных пунктах, сообщили о более чем 70% явке.

Милош Земан и Иржи Драгош также проголосовали в пятницу. Сторонники приветствовали их на избирательных участках в Праге.

Из представленных в национальном парламенте партий перед вторым туром выборов Милоша Земана поддержали политическое движение АНО во главе со своим председателем и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, коммунисты, а также движение "Свобода и прямая демократия". Им принадлежит 115 из 200 депутатских кресел. Иржи Драгошу оказали поддержку Гражданская демократическая партия, христианские демократы, партия "ТОП-09" (Традиция, Ответственность, Процветание), политическое движение "Старосты и независимые" и Чешская пиратская партия.