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Решение об участии ООН в конгрессе в Сочи примет генсек организации

Международная панорама
27 января, 2:46 дата обновления: 27 января, 3:55 UTC+3

Спецпосланник генерального секретаря Стаффан де Мистура подчеркнул, что урегулирование в Сирии может быть достигнуто только в рамках женевского процесса

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

© EPA/SALVATORE DI NOLFI

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет окончательное решение об участии всемирной организации в Конгрессе сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января. Об этом заявил в субботу спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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"Я сообщу генеральному секретарю сегодня о результатах переговоров в Вене, - сказал эмиссар ООН. - Окончательное решение по конгрессу в Сочи примет он". Де Мистура также выразил надежду, что конгресс в Сочи позволит оживить женевский процесс по Сирии. "Для всего этого требуется политическая воля", - подчеркнул он. 

"Мы подтвердили приверженность реализации четырех корзин (вопросов управления, конституции, выборов и борьбы с терроризмом - прим. ТАСС) на переговорах, - отметил эмиссар. - Особенно пристальное внимание уделяем второй и третьей корзинам".

"Призываю к необходимости соблюдения безопасной и спокойной обстановки, которая необходима для достижения окончательной цели конституционного процесса, который позволит сирийскому народу свободно и без давления определять свое будущее, а ООН следить за парламентскими и президентскими выборами, что должно отвечать требованиям резолюции 2254 (Совета Безопасности ООН от 18 декабря 2015 года, излагающей основные принципы сирийского урегулирования - прим. ТАСС)", - добавил де Мистура.

О созыве 29-30 января Конгресса сирийского национального диалога в Сочи было объявлено на прошедшем в Астане в декабре совещании государств - гарантов режима прекращения огня в Сирии (РФ, Иран и Турция). На форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и на ее основе проведении выборов под эгидой ООН. Ранее в субботу представитель оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Фирас аль-Калди подтвердил, что оппозиционный Сирийский комитет по переговорам принял решение отказаться от участия в конгрессе.

Вопросы сирийского урегулирования 

Стаффан де Мистура также заявил, что окончательное соглашение по сирийскому урегулированию должно быть принято сторонами межсирийского урегулирования в рамках женевского процесса.

"Мы вновь заявили, что решение кризиса в Сирии возможно только через инклюзивный, ведомый самими сирийцами политический процесс, - добавил он. - Это соответствует законным ожиданиям сирийского народа. Разработка проекта конституции должна вестись в рамках женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254". По словам де Мистуры, в рамках венского раунда переговоров он провел консультации не только со сторонами межсирийского урегулирования, "но и с международными партнерами, а также с генсеком ООН".

"Любой конституционный комитет должен состоять из представителей правительства, оппозиции, сирийских экспертов, гражданского общества, вождей племен и женщин, - отметил эмиссар. - Таким образом можно удостовериться, что будет соблюдено этническое и конфессиональное представительство".

Ранее стало известно, что сирийская оппозиция недовольна планом "группы пяти" (США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия, Иордания), распространенным в Вене в качестве политической альтернативы урегулирования в Сирии. Об этом заявил в пятницу телеканалу Al Mayadeen представитель "московской платформы" оппозиции Муханнад Длейкан. По его мнению, "план пяти" противоречит резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и только затруднит женевский процесс переговоров".

Специальная встреча участников межсирийских переговоров в Вене проходила с 25 по 26 января. Переговорные дни были организованы в формате отдельных встреч де Мистуры с делегациями правительства Сирии во главе с постпредом страны при ООН Башаром Джаафари и представителями оппозиционного Сирийского комитета по переговорам. В Вене также присутствовал директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин.

Призыв прекратить насилие 

Де Мистура призвал прекратить любое насилие в Сирии и уважать территориальную целостность и суверенитет республики.

"Я призвал также к обеспечению гуманитарного доступа, достижению прогресса по вопросу задержанных лиц и пропавших без вести", - отметил эмиссар.

При этом де Мистура не прокомментировал ситуацию в Восточной Гуте в контексте сообщений об объявлении начала перемирия в этом районе в полночь субботы. Эмиссар не стал отвечать на вопросы.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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Гутерриш, Антониу Де Мистура, Стаффан
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