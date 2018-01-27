"Оппозиционный блок": в работе Суркова и Волкера должны быть заинтересованы сами украинцы

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Украинцы должны быть первыми, кто заинтересован в успехе переговоров помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера. Такое мнение выразил в субботу лидер фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Юрий Бойко, комментируя встречу делегаций РФ и США в Дубае.

"Мы считаем, что эта посредническая миссия между спецпредставителями США и РФ очень важна. И хотя у нее нет каких-то прорывных результатов сегодня, но сам диалог идет в нужном для нашей страны русле. А в том, чтобы эта миссия была успешной, должны быть заинтересованы, прежде всего, граждане Украины, то есть мы все", - сказал он в эфире телеканала NewsOne.

По его мнению, работа "нормандского формата" и спецпредставителей России и США должна идти параллельно. "Они должны дополнять друг друга, тогда мы получим диалог, который обязательно приведет к успеху. Нам также давно пора выходить и на прямые переговоры со стороны украинской власти с так называемыми республиками и Россией, и наша политическая сила готова в этом участвовать", - подчеркнул политик.

Бойко выразил уверенность, что "это даст больший эффект, чем те полутона в рамках минского формата, где нет ни официальных делегаций, ни четких инструкций". "Это нужно сделать, так как это необходимо для страны. Потому что, когда нашу судьбу решают без нас, то это еще хуже, чем, если бы мы вышли на прямые переговоры", - полагает лидер оппозиции.

Он также озвучил повестку, с которой "Оппозиционный блок" готов участвовать в процессе урегулирования в Донбассе. "В наш план входят: предоставление специального статуса для ОРДЛО (республикам Донбасса - прим. ТАСС) на три года с целью восстановления инфраструктуры, закон об амнистии для тех, кто не убивал, восстановление экономических отношений", - перечислил Бойко. Он добавил, что его партия выступает за ввод контингента ООН и возврат украинских пограничников на границу между Украиной и Россией, а также проведение местных выборов в Донбассе.