Киев перебросил гаубицы и БПЛА к линии соприкосновения с ЛНР

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Разведка народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала прибытие самоходных гаубиц на украинские позиции у линии соприкосновения, а также полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с помощью которых может идти поиск целей и корректировки огня. Об этом в субботу сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Несмотря на относительное затишье, украинское командование продолжает нарушать минские соглашения в части, касающейся сосредоточения запрещенного вооружения у линии соприкосновения, - приводит его слова агентство Луганскинформцентр. - В районе населенного пункта Камышеваха замечено артиллерийское подразделение из состава 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), имеющего на вооружении три 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика". Марочко добавил, что еще шесть буксируемых гаубиц такого же калибра находятся возле населенного пункта Мироновский. Данное вооружение, по его словам, украинское командование планирует использовать для провокационных обстрелов.

Представитель оборонного ведомства добавил, что разведка ЛНР зафиксировала полеты украинских беспилотников у линии соприкосновения возле села Степовое Славяносербского района.

Использование в непосредственной близости от линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено минскими соглашениями, однако, по данным республик Донбасса, украинские подразделения регулярно задействуют БПЛА для разведки.