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Sky: де Мистура примет участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи

Международная панорама
27 января, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии заявил, что Конгресс позволит оживить женевский процесс

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ТАСС, 27 января. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. Участие в нем примут, как ожидается, около 1,5 тыс. делегатов, представляющих весь спектр политических сил Сирии.

Ранее в субботу де Мистура заявил, что Конгресс в Сочи позволит оживить женевский процесс по Сирии. "Я надеюсь, что предстоящий конгресс в Сочи станет вкладом в оживление межсирийского процесса, а также женевского процесса, - сказал он. - Для всего этого требуется политическая воля".

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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