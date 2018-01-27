Sky: де Мистура примет участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи

ТАСС, 27 января. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. Участие в нем примут, как ожидается, около 1,5 тыс. делегатов, представляющих весь спектр политических сил Сирии.

Ранее в субботу де Мистура заявил, что Конгресс в Сочи позволит оживить женевский процесс по Сирии. "Я надеюсь, что предстоящий конгресс в Сочи станет вкладом в оживление межсирийского процесса, а также женевского процесса, - сказал он. - Для всего этого требуется политическая воля".