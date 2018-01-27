Польша готова сотрудничать с Украиной только на фундаменте исторической правды

ВАРШАВА, 27 января. /ТАСС/. Польская сторона готова выстраивать с Украиной стратегическое партнерство исключительно на фундаменте признания исторической правды. Об этом говорится в опубликованном в субботу комментарии внешнеполитического ведомства республики по поводу критики Киева на принятие в стране законопроекта о наказании за отрицание преступлений бандеровцев.

"Польша подтверждает свою волю к построению стратегического партнерства с Украиной", - отмечается в сообщении. "Однако, как неоднократно указывалось, это партнерство должно основываться на истине", - указали в МИД Польши, подчеркнув, что процесс принятия законопроекта "О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы" еще не завершен.

Как пояснили в МИД Польши, цель инициативы - "противодействие отрицанию или преуменьшению ответственности виновников преступлений, совершенных формациями, сотрудничавшими с Третьим рейхом". "Это касается только тех, кто публично и против фактов отрицает вышеупомянутые преступления", - указали в МИД.

Нижняя палата польского парламента (Сейм) 26 января приняла поправки к закону об Институте национальной памяти, которые предусматривают введение наказания в виде лишения свободы на срок до трех лет за отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны. Как сообщается на сайте Сейма, нововведения поддержали правящая в республике партия "Закон и справедливость", партия "Кукиз-15" и Польская крестьянская партия. Этот закон запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни. Уголовная ответственность за данное нарушение может грозить как гражданину страны, так и иностранцу.

В украинском внешнеполитическом ведомстве называли этот законопроект очередной попыткой навязать одностороннюю трактовку исторических событий. В МИД выразили надежду, что Сенат Польши (верхняя палата парламента), который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость в вопросах, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений.

Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) в годы Великой Отечественной войны сформировала Украинскую повстанческую армию (УПА), вела борьбу против советской власти, а также совершала экстремистские акции. На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения Степана Бандеры стали называть бандеровцами, убийство сотен тысяч людей различных национальностей, участие в Холокосте. В ходе так называемой Волынской резни в июле 1943 года отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов, их жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Сейм Польши 22 июля 2016 года принял решение, которым преступления украинских националистов на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом.