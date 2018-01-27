ООН приняла приглашение на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи

ООН, 27 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял приглашение на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи и решил направить на форум своего специального посланника Стаффана де Мистуру. Это подтвердил в субботу официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, "приняв в расчет" заверения Москвы в том, что форум будет способствовать проведению переговоров под эгидой ООН в Женеве, административный глава организации "решил принять приглашение Российской Федерации и направить своего представителя на конгресс в Сочи". Представлять ООН на форуме поручено де Мистуре.

"Генеральный секретарь уверен, что конгресс в Сочи внесет важный вклад в возобновленный межсирийский переговорный процесс под эгидой ООН в Женеве на основе полного выполнения Женевского коммюнике 2012 года и резолюции Совета Безопасности 2254", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. Участие в нем примут, как ожидается, около 1,5 тыс. делегатов, представляющих весь спектр политических сил Сирии.

Ранее в субботу де Мистура заявил, что Конгресс в Сочи позволит оживить Женевский процесс по Сирии. "Я надеюсь, что предстоящий конгресс в Сочи станет вкладом в оживление межсирийского процесса, а также Женевского процесса, - сказал он. - Для всего этого требуется политическая воля".