Эрдоган заявил, что в случае необходимости армия Турции дойдет до Идлиба

АНКАРА, 27 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил в субботу, что военнослужащие республики при необходимости из сирийского района Африн дойдут и до Идлиба. Об этом сообщает телеканал NTV.

"Сейчас идет операция в Африне. Сейчас нация, как это было 15 июля [во время переворота], идет на Африн, - отметил он. - Если на то будет воля Аллаха, то мои солдаты дойдут и до Идлиба".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.