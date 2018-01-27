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Эрдоган заявил, что в случае необходимости армия Турции дойдет до Идлиба

Международная панорама
27 января, 16:49 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 27, января. /ТАСС

20 января Генштаб турецких ВС объявил о начале операции "Оливковая ветвь"

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АНКАРА, 27 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил в субботу, что военнослужащие республики при необходимости из сирийского района Африн дойдут и до Идлиба. Об этом сообщает телеканал NTV.

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"Сейчас идет операция в Африне. Сейчас нация, как это было 15 июля [во время переворота], идет на Африн, - отметил он. - Если на то будет воля Аллаха, то мои солдаты дойдут и до Идлиба".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
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