Граждане Финляндии выберут президента из восьми кандидатов

ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /ТАСС/. Президентские выборы пройдут в воскресенье в Финляндии, в ходе них будет выбран 13-й по счету глава государства. Всего на этот пост претендуют восемь кандидатов, выдвинутые как от политических партий, так и от движений избирателей.

Проголосовать на выборах смогут граждане Финляндии, достигшие 18 лет. Право голоса имеют порядка 4,2 млн человек из более чем 5,5-миллионного населения страны. Избирательные участки откроются в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск). Досрочное голосование состоялось 17-23 января, явка составила 36,7%.

Итоги выборов станут известны до конца дня. В случае победы одного из кандидатов, инаугурация нового президента состоится 1 февраля. Если никому из кандидатов не удастся набрать больше 50% голосов, двое претендентов с наибольшими результатами выйдут во второй тур, который состоится 11 февраля.

Президента в Финляндии избирают на шестилетний срок.

Восемь кандидатов

В выборах как независимый кандидат участвует действующий президент Саули Ниинистё. Шесть лет назад он одержал победу, будучи выдвинутым от консервативной Национальной коалиционной партии. Кроме того, свою кандидатуру на пост главы государства назвала партия премьер-министра страны Юхи Сипиля "Финляндский центр" (экс-премьер Матти Ванханен). Правительственная Национальная коалиционная партия и оппозиционная Христианская демократическая партия сообщили, что поддерживают Ниинистё и не стали выставлять других кандидатов.

От крупнейшей оппозиционной политической силы - Социал-демократической партии (СДП) на выборы идет депутат парламента Туулу Хаатайнен. От перешедших в оппозицию "Истинных финнов" на пост главы государства претендует Лаура Хухтасаари. Своих кандидатов объявили и другие партии оппозиции - "Союз "зеленых" (Пекка Хаависто), "Левый союз" (Мерья Кюллёнен), Шведская народная партия (Нильс Торвальдс). Ветеран финской политики Пааво Вяюрюнен, который будет участвовать в выборах уже в четвертый раз в своей карьере, идет на них, как и Ниинистё, в качестве представителя движения избирателей.

Новая финская партия "Синее будущее", которая отделилась от "Истинных финнов" и осталась в составе правительственной коалиции, стала единственной политической силой, принявшей решение не участвовать в выборах.

Главные претенденты

На протяжении всей предвыборной кампании рейтинг Саули Ниинистё среди финнов значительно превосходил популярность других кандидатов. Он долгое время являлся лидером опросов общественного мнения, уровень его поддержки поднимался даже до 80%. Однако ближе к выборам рейтинг стал падать - последний опрос газеты Helsingin Sanomat показал, что за Ниинистё готовы проголосовать 58% финнов. Согласно прогнозу газеты Iltalehti, обнародованному в четверг, действующий президент может получить 51,1% голосов. На втором месте - Пекка Хаависто, он был главным соперником Ниинистё и 6 лет назад, у него 13,6%, на третьем - Пааво Вяюрюнен (9,4%).

По результатам опроса газеты "Уутиссуомалайнен", в случае если в первом туре выборов никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, во втором туре большинство финнов хотели бы видеть Ниинистё и Хаависто. Третье место в этом рейтинге делят Вяюрюнен и Хухтасаари.

Только 2% финнов считают, что вместе с Ниинистё во второй тур мог бы пройти кандидат от правящего "Финляндского центра" Матти Ванханен.

Результаты 2012 года

В 2012 году Саули Ниинистё победил во втором тура президентских выборов представителя "Союза "зеленых" Пекку Хаависто. За Ниинисте проголосовали 62,7% избирателей, за Хаависто - 37,3%.

Явка избирателей во втором туре составила 69%, что было немного ниже, чем в первом, в котором проголосовали 72,8% избирателей.