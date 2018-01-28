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Нетаньяху планирует обсудить с Путиным усиление координации по Сирии

Международная панорама
28 января, 16:03 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 28, января. /ТАСС

При этом Израиль настаивает на том, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта и не принимает участие в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье, что планирует обсудить на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Москве укрепление координации между вооруженным силами двух стран по Сирии. С соответствующим заявлением глава израильского кабмина выступил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

"Завтра я встречусь в Москве с президентом России Владимиром Путиным, я буду обсуждать развитие событий на Ближнем Востоке и усиление координации между Армией обороны Израиля и российскими вооруженными силами по Сирии, а также еще целый ряд вопросов, важных для безопасности Израиля", - сказал Нетаньяху. Он также сообщил, что примет участие в открытии выставки "Собибор: победившие смерть" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Высказывания премьера распространила в воскресенье его канцелярия.

Израиль настаивает на том, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Сирии и не принимает участие в переговорах по урегулированию в соседней арабской стране. При этом, по данным иностранных СМИ, израильская авиация регулярно осуществляет рейды на сирийской территории, в частности, нацеленные против передачи продвинутых вооружений ливанской шиитской группировке "Хезболлах". Для того, чтобы обезопасить военные силы двух государств от случайных столкновений на сирийской территории, осенью 2015 года Израиль и РФ наладили механизм деконфликтизации, для чего при Генштабе еврейского государства был создан специальный координационный центр.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Кремля, Путин обсудит 29 января с Нетаньяху, который будет находиться в России с кратким рабочим визитом, ситуацию в Сирии, лидеры двух стран также примут участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, а также годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

2018 год - год 75-летия единственного успешного в истории Второй мировой войны восстания пленных в концлагере "Собибор". В этой связи особое место в программе визита Нетаньяху займет открытие выставки "Собибор: победившие смерть" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Ранее в этот день на территории Музея будет заложен камень на месте будущего памятника героям Сопротивления в нацистских лагерях и гетто.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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