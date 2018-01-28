СМИ: трое мирных жителей погибли во время налета турецких ВВС на севере Сирии

ТАСС, 28 января. Курдские отряды отразили в воскресенье атаки формирований "Сирийской свободной армии" (ССА), поддерживаемых турецкими войсками, на стратегические высоты Кастель-Джиндо к северу от Африна (65 км от Алеппо). Об этом говорится в переданном агентством Firat заявлении пресс-службы коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

Сообщается, что ополченцы нанесли противнику потери и заставили его отступить.

Бойцы СДС штурмуют сейчас высоту Бурсея, захваченную утром турецкими военнослужащими, и пытаются вернуть ее под свой контроль.

По информации Firat, турецкие ВВС подвергли ударам позиции СДС к северу от Африна. В результате налета в селении Кубиле погибли трое мирных жителей и еще четверо получили ранения. Атаки с воздуха продолжаются, рейды совершены на лагерь беженцев Рубар в округе Ширава и район Кедде, откуда поступили сведения о пострадавших.

Турецкий генштаб сообщил в воскресенье, что вооруженные силы Турции нейтрализовали 484 террориста в ходе операции "Оливковая ветвь" в районе Африн. Уничтожено 37 целей, среди которых были убежища, схроны с боеприпасами и огневые позиции.