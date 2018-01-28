Премьер Пакистана отверг обвинения Трампа в укрывательстве террористов Исламабадом

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп неправ, обвиняя Исламабад в укрывательстве террористов. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахид Аббаси в опубликованном в воскресенье интервью газете The Washington Post.

"Пакистан не предоставляет убежища [террористам], - отметил он. - Если кто-нибудь снабдит нас информацией о подобном убежище, мы предпримем необходимые действия".

Трамп, недовольный тем, как Пакистан противодействует террористическим группировкам, 1 января высказал мнение на своей странице в Twitter, что США зря в течение последних 15 лет предоставили Пакистану свыше $33 млрд в виде финансовой помощи. "Они укрывают террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и практически не помогают. Такого больше не будет!" - написал он.

Уже через три дня Госдепартамент объявил, что Вашингтон не станет оказывать Исламабаду содействие в сфере безопасности до тех пор, пока пакистанское правительство не предпримет решительных действий против боевиков афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) и пакистанской "Сети Хаккани". На настоящий момент заморожено по меньшей мере $1,2 млрд, предназначавшихся Пакистану по линии Пентагона и Госдепартамента.

Как подчеркнул Аббаси, Исламабад "привержен борьбе с террором". "Мы помогали США и дальше будем помогать, - продолжил он. - Американские самолеты совершили 1,1 млн пролетов над нашей территорией в рамках военной операции в Афганистане. Миллионы тонн грузов были доставлены туда через Пакистан <...> Мы поддерживали усилия США в Афганистане с 11 сентября 2001 года (в этот день боевики запрещенной в РФ группировки "Аль-Каида" совершили теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне - прим. ТАСС)".

По словам премьера, "200 тысяч пакистанских военнослужащих сражаются с террористами на западной границе страны". "Наши потери составили 6,5 тысячи солдат, - добавил он. - Пакистан - союзник США. Партнер, противостоящий тому же врагу, что и США, - террористам".