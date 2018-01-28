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Дания потратит дополнительные $2,14 млрд на оборону в ближайшие шесть лет

Международная панорама
28 января, 22:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Правительство страны объяснило увеличение военного бюджета растущей угрозой со стороны России

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ТАСС, 28 января. Парламент Дании одобрил в воскресенье план увеличения оборонных расходов королевства, предполагающий, что в датский военный бюджет в ближайшие шесть лет будут направлены дополнительно 12,8 млрд крон ($2,14 млрд). Об этом говорится в сообщении правительства.

"Исходящая со стороны России угроза реальна, и она нарастает. Мы должны продемонстрировать решимость в укреплении своей обороноспособности, и такая решимость у нас есть", - заявил глава датского правительства Ларс Лёкке Расмуссен, чьи слова приводит информационное агентство Ritzaus Bureau.

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Финансирование не будет распределяться равномерно. Если в 2017 году бюджет минобороны Дании составил 21,7 млрд крон ($3,6 млрд), то в 2018-м эта сумма будет увеличена на 800 млн крон ($134 млн), а в 2023-м - на 4,8 млрд крон ($800 млн). Таким образом, как указывают в самом ведомстве, к концу шестилетнего срока размеры годового оборонного бюджета увеличатся на 20% по сравнению с 2017 годом.

Предполагается, что к 2023 году Дания будет тратить на оборону 1,3% от своего ВВП по сравнению с нынешними 1,17%. В руководстве страны подчеркивают, что Дания впервые увеличит этот показатель со времени окончания холодной войны. При этом НАТО, членом которого является королевство, требует от своих членов довести военные расходы до 2% от ВВП к 2024 году. Датский кабмин признает, что цель, поставленная на саммите альянса в 2014 году, не будет выполнена, однако подчеркивает, что в итоговом документе саммита не оговаривалось, что уровень в 2% от ВВП должен быть обязательно достигнут в установленный срок.

Из выделяемых средств 1,4 млрд крон ($233 млн) предназначается на борьбу с киберугрозами, в том числе на создание центра, который будет специализироваться на данной проблематике. На 50% будет также увеличено финансирование международных операций, в которых принимает участие Дания. Кроме того, план также предполагает создание новой бригады численностью 4 тыс. солдат, оснащенной новой военной техникой. Численность Вооруженных сил Дании будет увеличена с 20 до 20,7 тыс. человек (5 тыс. человек из этого числа - гражданские специалисты), ежегодное число призывников - с 4 до 4,5 тыс.

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