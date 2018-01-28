Министр обороны Пакистана заявил о возможной закупке вооружения у России

ТАСС, 28 января. Пакистан углубляет отношения с Россией и Китаем и может обратиться к ним за новыми военными поставками после того, как США решили приостановить оказание исламской республике помощи в сфере безопасности. Об этом заявил министр обороны Пакистана Хурам Дастгир Хан в интервью газете Financial Times, опубликованном в воскресенье.

По словам главы ведомства, правительство его страны занимается "региональной перекалибровкой внешней политики и безопасности". Он также отметил, что Пакистан обратится к России, Китаю, а также к Европе за новыми военными поставками, поскольку США "предпочли критику вместо сотрудничества".

"За последние три года мы уже купили несколько российских вертолетов. Это то, что мы называем региональным переориентированием [в сфере] внешней политики и безопасности Пакистана. Это [происходит] из-за неудачного выбора, который Соединенные Штаты продолжают делать", - сказал он.

Между тем расширяющиеся отношения Пакистана с Пекином также вызывают обеспокоенность в Вашингтоне, указывает газета. Так, Китай планирует потратить $55 млрд на инфраструктурные проекты в Пакистане. Кроме этого, как ранее писала газета The Wall Street Journal, Пакистан является крупнейшим покупателем китайского оружия: за 2016 год, к примеру, Китай поставил в Пакистан вооружений на $640 млн, а США - лишь на $37 млн.

Как добавляет Financial Times, основу пакистанских ВВС в настоящее время составляют истребители F-16, произведенные американской компанией Lockheed Martin, хотя, по словам Хурама Дастгира Хана, Исламабад не получал запасные части из США в течение нескольких лет.

Ранее Госдепартамент США заявил о решении приостановить оказание Пакистану помощи в сфере безопасности до тех пор, пока власти страны не предпримут решительных действий против террористических группировок, включая движение "Талибан" (запрещено в РФ) и "Сеть Хаккани". На настоящий момент заморожено по меньшей мере $1,2 млрд, предназначавшихся Пакистану по линии Пентагона и Госдепартамента. Президент США Дональд Трамп, недовольный тем, как Исламабад противодействует экстремистам, тогда заявлял, что США в течение последних 15 лет напрасно предоставили Пакистану свыше $33 млрд в качестве финансовой помощи.