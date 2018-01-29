FT: Великобритания стремится получить право блокировать законопроекты ЕС после Brexit

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Великобритания стремится получить право блокировать законодательные инициативы Евросоюза в течение переходного периода после Brexit. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times.

По ее данным, в этой связи высокопоставленные британские и европейские чиновники опасаются, что заключение какой-либо сделки по параметрам переходного периода может быть отложено. В Брюсселе при этом подчеркивают, что Лондон "тратил свое и чужое время впустую", пытаясь найти альтернативные европейскому праву механизмы, особенно учитывая желание премьер-министра Терезы Мэй достичь принципиальной договоренности по переходному периоду в марте.

Financial Times отмечает, что в понедельник (29 января) ЕС официально одобрит инструкции для своего переговорщика по Brexit Мишеля Барнье, которые гласят, что Великобритания должна применять законы блока в течение переходного периода продолжительностью 20 месяцев, "как если бы она была государством-членом".

Подобное условие безоговорочного соблюдения законов ЕС возмутило ведущих сторонников Brexit в Соединенном Королевстве. Так, депутат Джейкоб Рис-Могг заявил, что Великобритания в случае принятия условий Евросоюза превратится в "вассальное государство", которое слепо следует правилам, на которые оно больше не может влиять.

Официальные переговоры по Brexit начались 19 июня 2017 года в Брюсселе - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.