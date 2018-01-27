Лондон уверен, что условия торговли с ЕС в переходный период после Brexit не изменятся

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Британский бизнес в двухлетний переходный период, который последует за выходом Великобритании из Евросоюза в марте 2019 года, сможет торговать с ЕС на сегодняшних условиях и пользоваться преимуществами членства в едином рынке и Таможенном союзе ЕС. Об этом говорится в направленном в ТАСС вечером в пятницу письме глав трех британских ведомств: министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка, министра финансов Филипа Хаммонда и министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса.

Документ адресован британскому деловому сообществу. Его цель - обнадежить компании и убедить их в том, что изменения, которые им предстоит пережить из-за Brexit, будут понятными и предсказуемыми. "Мы стремимся сымитировать всю широту ныне существующих у нас механизмов, от товаров и сельскохозяйственной продукции до финансовых услуг. Это означает, что любая компания, будь то большая или маленькая, сможет вести торговлю с ЕС таким же образом, как она делает это сегодня", - говорится в письме.

"Это будет продолжаться до тех пор, пока не придет время внести какие бы то ни было изменения, необходимые для нового партнерства в будущем, - отмечается в документе. - Мы также планируем взаимодействовать с ЕС для обеспечения того, чтобы на Великобританию распространялось действие тех международных соглашений, включая соглашения о свободной торговле, стороной которых она в настоящий момент является в силу своего членства в ЕС".

Кларк, Хаммонд и Дэвис также обрисовали ситуацию, которая сложится сразу после Brexit на британском рынке труда, где занято значительное число граждан Евросоюза. Министры уверены, что граждане ЕС смогут "продолжать приезжать, жить и работать в Великобритании, так как не будет никаких новых преград для трудоустройства". "Мы введем схему регистрации для вновь прибывающих лиц в рамках подготовки к нашей будущей иммиграционной системе. Но это не ляжет дополнительным бременем на компании во время имплементационного [переходного] периода", - сказано в письме.

Министры обозначили и ожидаемые сроки согласования с Брюсселем деталей переходного периода, заявив, что расчет делается на конец марта. После этого будет согласован текст общего соглашения о выходе Великобритании из ЕС, чтобы, как сказано в письме, "придать имплементационному периоду законную форму".

"Чтобы условия торговли оставались неизменными в переходный период, они должны базироваться на существующей структуре правил и нормативных актов ЕС, - отмечается в документе. - Они должны оставаться общими для обеих сторон. Поэтому мы сохраним непрерывность действия правил в этот период".

Министры также ясно дали понять, что на переходном этапе "доступ Великобритании и ЕС на рынки друг друга будет продолжаться на основе действующих условий, что означает, что в конце имплементационного периода будет иметь место один набор изменений, когда мы перейдем к нашему будущему партнерству". "Продолжительность этого периода будет строго ограничена, и должна быть просто определена тем, сколько времени потребуется для того, чтобы осуществить эти изменения. Как ранее указала премьер-министр [Великобритании Тереза Мэй], это займет порядка двух лет", - сказано в письме к главам британских компаний.

О Brexit

Переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня прошлого года в бельгийской столице спустя почти год после референдума по данному вопросу в Соединенном Королевстве, на котором победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. На первом этапе переговоров стороны обсуждали финансовые условия Brexit, вопросы защиты прав граждан и будущий пограничный режим между Великобританией и Ирландией. На декабрьском саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран сообщества одобрили переход ко второй фазе переговоров, во время которой сторонам предстоит согласовать вопросы совместного сотрудничества в сферах безопасности и торговли.

Консультации Великобритании и ЕС должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего наступит двухлетний переходный период, который должен позволить деловому сообществу избежать потрясений.