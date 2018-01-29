Трамп заявил, что он очень популярен в Великобритании

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что он очень популярен в Великобритании. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу ITV, которое было показано в воскресенье.

"Я очень популярен в вашей стране, - сказал американский лидер. - Я получаю огромную поддержку от людей в Великобритании".

Во время визита в Вашингтон в январе 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй передала Трампу подписанное королевой Елизаветой II приглашение посетить Соединенное Королевство с госвизитом, предусматривающим оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце. Этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей общественности.

В частности, петицию с призывом к отмене этого госвизита подписали 1,85 млн человек. После этого было принято решение отложить визит на неопределенный срок.

В отношении Трампа с критикой выступили ряд политиков, среди них лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин и мэр Лондона Садик Хан. Отвечая на их критику, президент США сказал: "Это их проблемы, если они не хотят, я могу спокойно остаться дома".

В то же время он сообщил, что получил сразу два приглашения посетить Великобританию в этом году - с государственным и с рабочим визитами.

Также Трамп назвал лидера Франции Эмманюэля Макрона своим другом и отличным парнем.

"Он мне нравится, он мой друг, Эмманюэль", - заявил Трамп . "Он отличный парень, у него фантастическая жена, он мне очень нравится, у нас с ним был ужин наверху Эйфелевой башни", - добавил президент США.

Макрон, с которым Трамп провел уже несколько встреч за год с небольшим своего пребывания в Белом доме, выступает одним из наиболее ярых защитников Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата. В интервью Трамп заявил, что готов был бы пересмотреть свое решение о выходе из этого соглашения, но при условии, что его положения будут выгодными для Соединенных Штатов.

"Вернулся бы я [в состав участников соглашения]? Да, я вернулся бы", - сказал он, говоря на тему возможного изменения своего подхода к Парижскому соглашению. "Как вы знаете, мне нравится Эмманюэль [Макрон]. Я бы с удовольствием [сделал это], но это должна быть хорошая сделка для Соединенных Штатов", - добавил президент США.

Трамп при этом не конкретизировал, что следует изменить, чтобы условия соглашения его удовлетворили. Однако он обрушился с критикой на существующую договоренность: "Парижское соглашение явилось бы для нас катастрофой, и я с этим покончил". "Это было несправедливо для Соединенных Штатов, - продолжил Трамп. - Если кто-то скажет, дескать, вернитесь к Парижскому соглашению, то это была бы совершенно другая сделка, потому что мы заключили ужасную сделку".