Трамп заявил, что решение о выходе из Парижского соглашения могло бы быть пересмотрено

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп был бы готов пересмотреть свое решение о выходе из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата, но при условии, что его положения будут выгодными для Соединенных Штатов. Об этом, как информировало агентство Press Association, Трамп заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое будет показано в эфире телеканала ITV позднее в воскресенье.

"Вернулся бы я [в состав участников соглашения]? Да, я вернулся бы", - сказал он, говоря на тему возможного изменения своего подхода к Парижскому соглашению.

"Как вы знаете, мне нравится Эмманюэль [Макрон, президент Франции]. Я бы с удовольствием [сделал это], но это должна быть хорошая сделка для Соединенных Штатов", - добавил президент США. Эмманюэль Макрон, с которым Трамп провел уже несколько встреч за год с небольшим своего пребывания в Белом доме, выступает одним из наиболее ярых защитников соглашения.

Трамп при этом не привел деталей того, что именно следует изменить, чтобы условия соглашения его удовлетворили. Однако он обрушился с критикой на существующую договоренность в ее нынешнем виде.

"Парижское соглашение явилось бы для нас катастрофой, и я с этим покончил", - сказал глава американской администрации. "Это было несправедливо для Соединенных Штатов, - продолжил Трамп. - Если кто-то скажет, дескать, вернитесь к Парижскому соглашению, то это была бы совершенно другая сделка, потому что мы заключили ужасную сделку".

Трамп о потеплении и похолодании

В интервью Трамп также дал понять, что он верит в то, что человечество способно содержать планету в чистоте и, в том числе, сохранить чистоту воздуха. В отношении же происходящих на Земле климатических изменений президент США сказал следующее: "Есть похолодание, и есть потепление. Посмотрите, что я имею в виду: раньше происходили не климатические изменения, а было глобальное потепление".

"И оно не дало должного эффекта, потому что везде стало становиться слишком холодно. Ледниковые шапки стали таять, они должны были исчезнуть уже к нынешнему времени, но теперь они бьют рекорды. Они находятся на рекордном уровне [толщины льда]", - пояснил Трамп.

Тем временем, согласно последнему докладу Всемирной метеорической организации, обнародованному в ноябре 2017 года, толщина арктических льдов держится сейчас на уровне ниже средних показателей. Рекордно низкой отметки достигло ледовое покрытие в Антарктике, где толщина льда еще недавно не вызывала беспокойства.

О Парижском соглашении

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.

В начале июня 2017 года Трамп объявил, что его страна выходит из соглашения. Он высказал мнение, что документ перераспределяет богатства США в пользу других стран, а выполнение положений "Парижа" может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.