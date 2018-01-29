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CNBC: Трамп с большой вероятностью согласится только на наименее жесткие санкции против РФ

Международная панорама
29 января, 21:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, января. /ТАСС

Отмечается, что администрация Трампа может ограничиться введением санкций в отношении отдельных лиц

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НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа, вероятнее всего, выберет наименее болезненные для РФ из рекомендованных законодателями ограничительных мер против Москвы. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в понедельник на сайте американского телеканала CNBC.

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Как отмечается в публикации, аналитики, опрошенные журналистами телеканала, полагают, что администрация США "вряд ли примет наиболее жесткие меры", из тех, о которых говорится в законе "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Он предусматривает ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов".

Трамп подписал этот документ в августе 2017 года, в нем, в частности, прописан перечень санкций, которые обязан применить американский лидер. Всего авторы закона разработали 12 вариантов ограничительных мер, президент США должен реализовать не менее пяти из них. "Похоже, что Белый дом, скорее всего, из 12 мер, предусмотренных CAATSA, выберет те пять, которые окажут сравнительно незначительное воздействие, однако нельзя исключать, что какие-то из более болезненных будут приняты", - цитирует телеканал аналитика американской исследовательской компании AKE Group Максимилиана Хесса.

В материале также приводятся слова специалиста по России международной компании Control Risks Тима Стэнли. Он полагает, что администрация Трампа ограничится введением санкций в отношении отдельных лиц, "однако непосредственное воздействие на российскую экономику", по его мнению, "будет сдержанным". Стэнли констатировал, что американской стороне тем не менее следует ждать ответной реакции со стороны России.

Телеканал отмечает, что страны ЕС значительно более уязвимы для каких-либо последствий от ввода антироссийских санкций, нежели США. Как поясняется в публикации, это, в частности, связано с тем, что многие американские финансовые компании уже в значительной степени отказались от связей с российскими структурами, которые могут попасть под санкции.

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