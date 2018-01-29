Додон: дружба с Россией не означает войну с Западом

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что дружба с Россией не противоречит отношениям с западными странами и не мешает сотрудничеству Молдавии с Европой и Соединенными Штатами.

"Дружить с Россией не означает воевать с Европой. Самая большая ошибка нынешнего парламентского большинства, которое пытается показать себя проевропейским, это то, что оно является антироссийским. То, что я настроен на стратегическое партнерство с Россией, не означает, что я против Европейского союза, против сотрудничества с Соединенными Штатами и так далее", - сообщил он в интервью телеканалу RTVI.

"Маленькие страны... обречены, не просто должны, они обречены иметь хорошие отношения с западом и с востоком. У нас других вариантов нету, у нас граница на западе, НАТО практически. Румыния - Европейский союз, страна - член НАТО, с востока у нас Украина", - пояснил он, отметив, что по этой причине было бы ошибкой говорить, что Молдавия будет строить отношения только с одной из сторон.

Додон был избран президентом Молдавии в 2016 году, и известен как сторонник восстановления экономического и политического сотрудничества с Россией, а также пересмотра некоторых положений об ассоциации Молдавии с Евросоюзом. Ранее президент Молдавии также заявлял, что стратегическое партнерство с Россией является залогом и гарантией сохранения молдавской государственности, и высказывался за восстановление полноценного диалога с Россией на уровне правительства. Отношения между двумя странами осложнились в 2017 году после того, как из Кишинева была выслана группа российских дипломатов, объявлен персоной нон грата вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.