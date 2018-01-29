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Госдеп: РФ не обеспечивает выполнение резолюций СБ ООН по КНДР

Международная панорама
29 января, 23:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, января. /ТАСС

По словам представителя Госдепа, "больше нет времени для оправданий"

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Россия не обеспечивает выполнение резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР. Соответствующее утверждение опубликовала в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в Twitter.

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"Мы предупреждали Россию о незаконной торговле северокорейским углем [которая ведется] через ее [российские] порты. Россия заявляет, что будет следовать всем резолюциям СБ ООН, но она не в состоянии обеспечить их выполнение и вознаграждает КНДР за ее противозаконные действия", - написала дипломат. По ее версии, "больше нет времени для оправданий". Науэрт не пояснила, что подразумевает под этим.

К своему сообщению она прикрепила ссылку на статью агентства Reuters. В ней говорится, что уголь КНДР, вероятно, в обход санкций СБ ООН был поставлен в Южную Корею и Японию через Россию. В сообщении утверждалось, что КНДР в период после августа 2017 года, когда СБ ООН запретил закупать у Пхеньяна его основные экспортные товары, по меньшей мере три раза перевозила уголь в российские порты Находка и Холмск. Там этот уголь сгрузили, а потом якобы погрузили на грузовые суда, которые и доставили его в Южную Корею и Японию.

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Официальных комментариев, которые бы подтверждали эти данные, агентство не приводило. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в связи с этим заявил, что Россия не ведет двойную игру и не помогает КНДР обходить санкции СБ ООН, в частности не занимается реэкспортом угля из КНДР в третьи страны.

Ранее, 19 января, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США, обвиняя РФ в несоблюдении санкций против КНДР, просят "доверять им", однако сами не приводят ни единого доказательства нарушения санкционного режима Россией.

СБ ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран в течение 24 месяцев выслать трудовых мигрантов КНДР.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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