СМИ: антироссийские санкции спровоцировали спор в ходе коалиционных переговоров в ФРГ

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Антироссийские санкции являются одной из тем переговоров о формировании правительства в Германии, и пока христианские демократы настаивают на сохранении ограничительных мер, социал-демократы пытаются найти менее радикальный путь воздействия на РФ. Об этом сообщила во вторник вечером немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в партиях.

Переговоры о формировании коалиции ведут Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) Хорста Зеехофера, а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Мартина Шульца.

В частности, сторонником сохранения санкций в нынешнем виде выступает глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, который представляет ХДС. "Санкции являются эффективным политическим инструментом. Было бы стратегической ошибкой отменять их без шагов навстречу со стороны российского правительства", - говорит он.

Социал-демократы же прислушались к недавнему призыву премьер-министров восточногерманских федеральных земель, которые предложили пересмотреть санкционирую политику. "Это важное требование, оно заслуживает внимания", - заявил зампред парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених. При этом он напомнил, что вопрос санкций следует увязывать с реализацией минских соглашений и ситуацией на востоке Украины.

В СДПГ неоднократно поддерживали идею пошаговой отмены ограничительных мер. В частности, сторонником такой тактики является нынешний глава МИД Зигмар Габриэль. Он полагает, что смягчать режим можно по мере успехов в реализации минского процесса, чтобы давать стимул для дальнейшего прогресса. Изначально с таким предложением выступил Франк-Вальтер Штайнмайер, президент страны.

100 млрд ущерба

Тем временем негативное отношение к ограничительным мерам обозначил во вторник Восточный комитет немецкой экономики. "Они уводят от стола переговоров, способствуют ужесточению фронтов, вселяют неуверенность в фирмы и провоцируют непредсказуемые риски для экономики. Чтобы создать положительный стимул, требуется перспектива отмены санкций в обмен на ощутимый прогресс в мирном процессе на востоке Украины", - заявил глава комитета Вольфганг Бюхеле.

Он напомнил о результатах исследования, которые были опубликованы в середине декабря 2017 года. Институт мировой экономики немецкого Киля подсчитал, что ущерб от взаимных санкций ЕС и России уже превысил €100 млрд. "Около 60% потерь приходится на долю России, примерно 40% - на долю экономики ЕС. То есть данный конфликт, за который несут ответственность исключительно политики и который можно решить лишь дипломатическим путем, дорого обходится европейской экономике", - сказал Бюхеле.

При этом убытки Германии от антироссийских санкций значительно больше, чем убытки других стран Запада. На ФРГ приходятся почти 40% от потерянных Западом сделок. В значительно меньшей степени затронуты другие крупные страны - Великобритания (7,9%), Франция (4,1%) и США (0,6%).