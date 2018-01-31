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Украина предъявила обвинение экс-премьеру Азарову по делу о хищении газа

Международная панорама
31 января, 16:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, января. /ТАСС

Обвинение также предъявлено бывшему главе Нацбанка страны Сергею Арбузову

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КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвиняется Генеральной прокуратурой (ГПУ) в причинении ущерба государству в размере 2,2 млрд гривен ($78,5 млн) путем завладения сжиженным газом. Об этом в среду сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В ходе расследования уголовного дела в отношении Януковича В.Ф. предъявлено обвинение бывшему премьер- министру Украины Азарову Н.Я. по факту соучастия в незаконном завладении добытого ПАО "Укргаздобыча" и ОАО "Укрнафта" сжиженного газа в особо крупных размерах, причинившего государству ущерб в размере 2,2 млрд", - написал Луценко в Facebook.

По словам главы ГПУ, обвинение предъявлено также бывшему главе Нацбанка Украины Сергею Арбузову.

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Персоны
Азаров, Николай Янович Луценко, Юрий Витальевич Янукович, Виктор Федорович
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