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Минюст США не будет предъявлять новые обвинения в коррупции сенатору Менендесу

Международная панорама
1 февраля, 0:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, февраля. /ТАСС

В 2015 году сенатора обвинили в том, что он принимал дорогостоящие подарки от жителя штата Флорида в обмен на лоббирование в Конгрессе его бизнес-интересов

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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции США решило не предъявлять повторных обвинений в коррупции сенатору-демократу от штата Нью-Джерси Роберту Менендесу. Как сообщило в среду агентство Bloomberg, прокуроры попросили суд прекратить рассмотрение этого дела.

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Власти США добиваются проведения повторного суда над обвинявшимся в коррупции сенатором

Это произошло после того, как 24 января судья Уильям Уоллс снял с Менендеса и его друга, офтальмолога Саломона Мелджина ряд обвинений, которые были предъявлены им в 2017 году по делу о коррупции.

"В отношении подсудимых не будет проводиться новый судебный процесс по оставшимся обвинениям", - цитирует агентство заявление министерства юстиции США.

Судебный процесс над 63-летним сенатором Конгресса США от штата Нью-Джерси начался в сентябре. В отношении законодателя в 2015 году были выдвинуты обвинения в том, что он принимал дорогостоящие подарки от жителя штата Флорида в обмен на лоббирование в Конгрессе его бизнес-интересов. Судья на прошлой неделе удалил из обвинения пункт, согласно которому Менендес отстаивал интересы своего товарища перед лицом властей во время споров о счетах за предоставление услуг в рамках социальной программы оказания медпомощи. Сторона обвинения утверждала, что в обмен на это Мелджин переводил предвыборному штабу политика сотни тысяч долларов.

В ноябре прошлого года присяжные суда в Ньюарке (штат Нью-Джерси) после нескольких дней обсуждений так и не смогли прийти к однозначному решению по поводу виновности или невиновности Менендеса. В результате жюри было распущено.

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