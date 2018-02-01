На Украине просят Порошенко потребовать от Дуды не подписывать закон "о бандеровцах"

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко должен выступить с обращением к польскому коллеге Анджее Дуде не подписывать закон о "национальной памяти". Такое мнение высказал в четверг глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"Я думаю, что должно быть заявление украинского парламента с оценкой такого поведения польских парламентариев, должно быть обращение украинского президента к своему польскому коллеге", - сказал он. Вятрович заявил, что Киев должен "давить на польских политиков" в этом вопросе, прежде всего, на польского президента.

"Этот закон является вредным не только для польско-украинских отношений, он является вредным и для самой Польши, он является сигналом об угрозе сворачивания демократии в Польше", - подчеркнул руководитель института. Он также предположил, что могут начаться преследования украинцев, учитывая то, что "закон содержит норму, в соответствии с которой его действие распространяется не только на граждан Польши". Вятрович также затруднился спрогнозировать, каким будет дальнейший диалог Киева и Варшавы из-за этого закона.

По его словам, если документ вступит в силу, Киев будет требовать разъяснений, как закон будет действовать.

Ранее Сенат Польши принял закон, в соответствии с которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за публичное обвинение поляков или польского государства в соучастии в преступлениях Третьего рейха или других преступлениях против человечества и мира. Закон также предусматривает уголовное наказание за отрицание преступлений украинских националистов. В соответствии с документом, к данной категории преступлений относятся "деяния, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 гг., связанные с применением насилия, террора или других форм нарушения прав человека против отдельных лиц или групп людей", а также участие украинских националистов в уничтожении евреев и геноцид, совершенный ими против польских жителей Волыни.

Киев резко отрицательно отреагировал на инициативу Сената. В четверг президент Украины Петр Порошенко назвал закон "категорически неприемлемым", а оценки, в нем содержащиеся, - "абсолютно необъективными".