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Минфин США заявил, что закон не требует введения санкций по "кремлевскому списку"

Международная панорама
1 февраля, 17:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, февраля. /ТАСС

Однако в ведомстве подчеркнули, что документ будет использован при принятии решений о новых антироссийских мерах

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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) не предусматривает обязательного введения рестрикций в отношении лиц, включенных в "кремлевский список" - перечень из 210 лиц, членов политического руководства России, глав госкорпораций и крупных предпринимателей, хотя он и будет использован при принятии решений о новых антироссийских мерах. Об этом говорится в заявлении главы отдела по связям с общественностью министерства финансов США Тони Сайега, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

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"Минфин придерживается как требований, так и духа этого закона. CAATSA обязывает министерство представить эти доклады, а не вводить санкции в отношении лиц и организаций, указанных в них", - отмечает представитель ведомства.

Сам министр финансов США Стивен Мнучин во вторник на слушаниях в сенатском банковском комитете заявил, что Вашингтон намерен после публикации "кремлевского списка" ввести новые санкции в отношении России, они должны "последовать из" этого документа. "Как обозначил министр в своем выступлении, минфин использует эту информацию для принятия решений о будущих адресных санкциях", - пояснил в свою очередь Сайег. Он также рассказал, что в Конгресс была направлена и секретная часть доклада, в ней описаны якобы имеющиеся факты причастности фигурантов списка к коррупции, их связи с бизнесом за рубежом. "Минфин дополнил доклад секретным приложением для того, чтобы исключить вывод активов упомянутых там лиц и организаций, а также не допустить раскрытия секретной информации", - отмечается в отдельном пояснении минфина.

"Хотя минфин публично не объявляет о санкциях или будущих действиях в отношении наших противников, министерство дало ясно понять, что мы нацелены на противодействие дестабилизирующей деятельности России", - указывают в ведомстве. Там также напомнили, что сейчас санкции в связи с ситуацией на Украине введены против 100 лиц. Еще девять россиян были включены в черные списки из-за сотрудничества с КНДР, семеро - по "закону Магнитского".

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"Кремлевский список" США
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