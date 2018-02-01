Тиллерсон призвал власти Венесуэлы соблюдать конституцию страны

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал в четверг власти Венесуэлы вернуться к соблюдению собственной конституции и восстановить демократический процесс в стране. Об этом он заявил, выступая в Техасском университете в городе Остине. Трансляцию вел Госдепартамент.

"Мы призываем Венесуэлу вернуться к [соблюдению] своей конституции, вернуться к свободным, открытым и демократическим выборам, предоставить народу Венесуэлы возможность голоса в ее правительстве. Мы будем продолжать оказывать давление на режим [президента Николаса Мадуро] с тем, чтобы вернуться к демократическому процессу, который сделал Венесуэлу великой страной в прошлом", - сказал он незадолго до начала своего турне по странам Латинской Америки.

Политик считает, что правительство Мадуро "не представляет интересы миллионов венесуэльцев". "Венесуэла могла бы быть одной из самых процветающих стран в регионе, но является одной из самых бедных в мире", - отметил госсекретарь, добавив, что жители страны "страдают не от природной катастрофы <...>, а от коррупционного режима, обкрадывающего собственный народ". Тиллерсон напомнил, что США, другие страны региона, а также Евросоюз ввели санкции против венесуэльских властей.

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не выступают за отстранение от власти Мадуро.

"Мы не выступаем за смену режима или отстранение от власти президента Мадуро, но мы выступаем за то, чтобы они [власти Венесуэлы] вернулись к [соблюдению] конституции", - сказал госсекретарь.

Тиллерсон также заявил о грядущих переменах ситуации в Венесуэле и выразил надежду на их мирный характер.

"Я думаю, что грядут перемены. Мы хотим, чтобы это были мирные перемены. Мирный переход, мирная смена режима всегда лучше, чем альтернативный вариант - насильственная смена [власти]", - сказал госсекретарь.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительной инфляцией и девальвацией национальной валюты. С апреля прошлого года страну несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.