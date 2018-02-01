США выразили обеспокоенность растущим присутствием РФ в Латинской Америке

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты встревожены растущим присутствием России в регионе Латинской Америки и тем, что Москва продает оружие недружественным Вашингтону странам. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Техасском университете в городе Остине. Трансляцию вел Госдеп.

"Растущее присутствие России в регионе [Латинской Америки] также является тревожным. Она продолжает продавать оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не уважают демократические ценности. Наш регион должен быть упорным, чтобы защищаться от далеких государств, не отражающих наши фундаментальные ценности, которые разделяют в этом регионе", - утверждал он.

По его словам, Китай тоже усиливает свои позиции в странах Латинской Америки, это приносит им быструю прибыль, но причиняет вред в долгосрочной перспективе.

По словам политика, КНР "предлагает кажущуюся привлекательной дорогу для развития". "Но в реальности она часто подразумевает краткосрочную выгоду в обмен на долгосрочную зависимость", - считает он. "Сегодня Китай обретает плацдарм в Латинской Америке. Он использует свою государственную экономику для того, чтобы переместить регион на свою орбиту", - сказал Тиллерсон.

"Китай сейчас - это главный партнер Чили, Аргентины, Бразилии и Перу. И хотя эта торговля приносит прибыль, нечестные торговые практики, применяемые многими китайскими лицами, нанесли вред производственному сектору, привели к безработице и снижению зарплат рабочих", - утверждал госсекретарь.

Он также подверг критике китайскую модель развития по сравнению "с версией Соединенных Штатов". "Латинской Америке не нужна новая имперская держава, которая ищет лишь выгоду для своего народа. Реализуемая китайскими властями модель развития - это напоминание о прошлом. Она не должна стать будущим для [Западного] полушария", - резюмировал Тиллерсон.

После своего выступления госсекретарь США отправляется в продолжительное турне по Латинской Америке. Свою первую остановку он сделает уже в четверг в Мексике.