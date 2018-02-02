Сирийская оппозиция: реформы в Сирии возможны только после начала переходного периода

ТАСС, 2 февраля. Глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири призвал в четверг ООН "содействовать началу всеобъемлющего политического урегулирования в Сирии". Как сообщил телеканал Al Arabiya, выступая на пресс-конференции в Стамбуле, оппозиционер заявил, что "процесс конституционных реформ в Сирии может начаться только после создания переходного органа власти с широкими полномочиями". По его словам, "Сирии необходим переходный период, и с него следует начать выполнение резолюции 2254 Совета Безопасности ООН".

Аль-Харири отметил, что СКП не участвовал в работе Конгресса сирийского национального диалога, прошедшего 30 января в Сочи. Однако он признал, что ряд членов комитета находились там "по личной инициативе". "Мы приветствуем любой диалог в интересах сирийского народа, но не правящего в Дамаске режима", - подчеркнул глава СКП.

Оппозиционер не исключил возможности участия СКП в работе конституционной комиссии под эгидой спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры, о которой шла речь на конгрессе в Сочи. При этом аль-Харири указал, что "основной переговорной площадкой должна оставаться Женева, а в Астане приниматься меры по поддержанию режима прекращения огня".

Источник в МИД Сирии приветствовал в четверг результаты Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося в Сочи. "Прошедший форум свидетельствовал о том, что политический процесс в стране может начаться и продолжаться только под руководством Сирии и без какого-либо внешнего вмешательства", - говорится в заявлении, распространенном агентством SANA.

Участники завершившегося во вторник в Сочи Конгресса сирийского национального диалога приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны. В нем отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.