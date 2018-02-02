Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокурор Косова обвинил Белград в отказе от сотрудничества по убийству Ивановича

Международная панорама
2 февраля, 17:00 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 2, февраля. /ТАСС

Сербские власти пока не предоставили информацию по делу, заявил Александер Люмези

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор непризнанного Косова Александер Люмези обвинил Белград в отказе от обмена информацией по расследованию убийства сербского политика Оливера Ивановича. Об этом он заявил в интервью косовскому порталу Arbresh.info.

"У нас есть некоторые улики, но еще нужно предпринять шаги для установления личности исполнителя преступления. Были запросы сербских властей о сотрудничестве, мы готовы к обмену информацией об убийстве Оливера Ивановича, что предусмотрено законом о международном сотрудничестве. Они нам пока не предоставили информацию, ждем", - заявил прокурор.

Смотрите также

Президент Сербии обсудил с лидером Косова возобновление диалога и убийство Ивановича

В ООН объяснили, почему генсек не высказался по убийству сербского политика в Косове

Миссия США в Косове считает, что расследовать убийство Ивановича должны косовары

Президент Сербии возложил цветы к месту убийства сербского политика в Косове

Ранее министерство юстиции непризнанного Косова согласилось обмениваться с Белградом информацией о расследовании убийства Ивановича, отвергнув требования допустить к расследованию сербскую сторону. Перед этим минюст Сербии направил запросы в Миссии ЕС и ООН в Косово с требованием разрешить Белграду участвовать в расследовании убийства Ивановича, но международные миссии ответили, что такое решение не входит в их компетенцию.

Один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был застрелен 16 января в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич назвал убийство Ивановича терактом и нападением на весь сербский народ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Убийство лидера сербской партии в Косове
Страны
Сербия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на Родину
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
На Севморзаводе сообщили, что переход в федеральную собственность ускорит интеграцию в ОПК
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
Захарова: неучастие ряда оппозиционеров Сирии в конгрессе в Сочи было политической ошибкой
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Минфин США считает, что санкции против госдолга РФ повредят и Москве, и Вашингтону
Темы дня
Новости партнеров
Реклама