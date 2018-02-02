Генпрокурор Косова обвинил Белград в отказе от сотрудничества по убийству Ивановича

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор непризнанного Косова Александер Люмези обвинил Белград в отказе от обмена информацией по расследованию убийства сербского политика Оливера Ивановича. Об этом он заявил в интервью косовскому порталу Arbresh.info.

"У нас есть некоторые улики, но еще нужно предпринять шаги для установления личности исполнителя преступления. Были запросы сербских властей о сотрудничестве, мы готовы к обмену информацией об убийстве Оливера Ивановича, что предусмотрено законом о международном сотрудничестве. Они нам пока не предоставили информацию, ждем", - заявил прокурор.

Ранее министерство юстиции непризнанного Косова согласилось обмениваться с Белградом информацией о расследовании убийства Ивановича, отвергнув требования допустить к расследованию сербскую сторону. Перед этим минюст Сербии направил запросы в Миссии ЕС и ООН в Косово с требованием разрешить Белграду участвовать в расследовании убийства Ивановича, но международные миссии ответили, что такое решение не входит в их компетенцию.

Один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был застрелен 16 января в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич назвал убийство Ивановича терактом и нападением на весь сербский народ.