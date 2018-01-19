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В ООН объяснили, почему генсек не высказался по убийству сербского политика в Косове

Международная панорама
19 января, 0:42 UTC+3 ООН ООН 19, января. /ТАСС

Генсек ООН разделяет обеспокоенность, которую выразил его спецпредставитель по Косову Захир Танин, и осуждает убийство, сказал Стефан Дюжаррик

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ООН, 19 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разделяет обеспокоенность по поводу убийства сербского политика Оливера Ивановича и осуждает это преступление. Об этом заявил в четверг официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя по просьбе ТАСС тот факт, что Гутерриш не высказался по поводу случившегося.

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"Мы относимся к этому очень серьезно", - заверил Дюжаррик. Он обратил внимание на заявление специального представителя генсека по Косову Захира Танина, который "высказывается от имени" административного главы всемирной организации. "Генеральный секретарь разделяет обеспокоенность, которую выразил его представитель, вместе с ним осуждает [убийство]", - отметил Дюжаррик.

Он привел в пример недавний инцидент в Колумбии, где были убиты члены бывшей повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", трансформировавшейся в политическую партию после заключения мирного соглашения с правительством страны. Дюжаррик обратил внимание, что Гутерриш не стал выступать с отдельным заявлением по этому поводу, и реакция последовала от развернутой в Колумбии миссии ООН.

Один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич назвал убийство Ивановича терактом и нападением на весь сербский народ, глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

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