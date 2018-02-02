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США ввели эмбарго на поставки оружия в Южный Судан

Международная панорама
2 февраля, 17:29 дата обновления: 2 февраля, 17:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, февраля. /ТАСС

Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт напомнила, что США добиваются введения СБ ООН международного эмбарго на поставки оружия в Южный Судан

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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты решили ввести запрет на поставки американского оружия и военной техники в Южный Судан. Об этом сообщила в пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"США вводят ограничения на передачу вооружений Южному Судану", - отмечается в распространенном от ее имени письменном заявлении. В нем говорится, что Вашингтон впредь намерен проводить "с ограниченными исключениями политику отказа в экспорте оружия, военной техники и услуг в Южный Судан, касающуюся всех сторон конфликта" в этом африканском государстве.

По словам Науэрт, США призывают все страны последовать примеру Вашингтона и приостановить продажу оружия Южному Судану, а также прекратить поддерживать тех лиц в этом государстве, которые дестабилизируют обстановку в ней. Этот призыв адресован в том числе "соседям Южного Судана", уточнила официальный представитель внешнеполитического ведомства США. Кроме того, как она напомнила, США добиваются введения Советом Безопасности ООН международного эмбарго на поставки оружия в Южный Судан. "Мы призываем всех членов СБ ООН поддержать эти действия", - подчеркнула американский дипломат.

В конце января аналогичную позицию изложила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Однако Совбез ООН в последние годы расколот в вопросе о необходимости введения оружейного эмбарго против Южного Судана. В то время как западные страны поддерживают эту идею, против нее выступают Россия, Китай и ряд других государств. В декабре 2016 года СБ ООН отклонил предложенный США проект резолюции, предусматривающий применение оружейного эмбарго.

Конфликт в Южном Судане начался в декабре 2013 года между сторонниками президента Салвы Киира, большинство которых принадлежат к этнической группе динка, и повстанцами, возглавляемыми его бывшим заместителем Риеком Машаром, опирающимся на представителей племенного союза нуэров. 21 декабря 2017 года правительство Южного Судана и представители повстанческих группировок подписали очередное соглашение о прекращении боевых действий. Однако по имеющимся данным столкновения между правительственными войсками и повстанцами возобновились в столице Джубе 5 января. Стороны конфликта обвинили в нарушении перемирия друг друга.

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