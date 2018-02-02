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Мексика никогда не поддержит военное решение кризиса в Венесуэле

Международная панорама
2 февраля, 22:10 UTC+3 МЕХИКО

Министр иностранных дел Луис Видегарай Касо считает, что решение венесуэльского кризиса не должно быть насильственным

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МЕХИКО, 2 февраля. Мексика ни при каких обстоятельствах не поддержит решение венесуэльского кризиса при помощи силы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел латиноамериканской страны Луис Видегарай Касо по итогам встречи в Мехико с коллегой из Канады Христей Фриланд и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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"Мексика никогда не поддержит никакого решения венесуэльского кризиса, которое включало бы насилие" - сказал Видегарай. Латиноамериканская страна в качестве посредника участвовала в диалоге правительства и оппозиции Венесуэлы об урегулировании политического кризиса. Тем не менее она вышла из этого процесса после того, как Конституционная ассамблея Боливарианской Республики постановила до 30 апреля провести в стране президентские выборы.

С апреля 2017 года страну несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

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Персоны
Мадуро, Николас Тиллерсон, Рекс Фриланд, Христя Видегарай Касо, Луис
Темы
Политический кризис в Венесуэле
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